Dois terços das empresas relatam que IA cria valor, mas só 8% vê retorno no investimento

A Inteligência Artificial (IA) está a mudar o presente e promete ter chegado para ficar, na vida do quotidiano.

A larga maioria das empresas já contam com uma estratégia respeitante à IA, ao passo que dois terços assinalam o valor empresarial que a própria permite criar. Ainda assim, só 8% vêem estes benefícios resultarem em retorno concreto sobre o investimento (ROI, na sigla em ingês).

Estas são algumas das conclusões do estudo Global AI Pulse referente ao primeiro trimestre. Este reúne respostas de 2.110 executivos distribuídos por 20 países e oito setores da economia.

Entre estes, mais de metade (54%) referem que a IA ainda está em fase inicial de adoção nas respetivas empresas. Dois em cada cinco (39%) revelam que se encontra em processo de escala e adoção, ao passo que os restantes 8% revelam que o momento atual já é de obtenção de ROI.

Ao mesmo tempo, o potencial da tecnologia existente já é reconhecido pela maioria. São 64% os que dizem que a IA tem permitido gerar valor empresarial significativo, enquanto 68% salientam confiança no pipeline de talento disponível (este indicador tende a aumentar mediante o crescimento da maturidade em IA).

Em contrapartida, três em cada quatro (75%) revelam preocupações com segurança de dados, privacidade e risco.