Dona da Sonae compra 36,5% de gestora de investimentos e poupanças

A SC Investments, detida pela holding da família Azevedo, dona do grupo Sonae, comprou uma participação de 36,5% na portuguesa Optimize, que gere fundos de investimentos e Planos Poupança Reforma, anunciaram esta sexta-feira, 13 de novembro, as empresas, sem revelar o valor do negócio.

“A SC Investments vai assumir uma participação de 36,5% na sociedade gestora de fundos Optimize Investimento, SGPS, S.A. através da compra de posição de acionistas minoritários”, lê-se numa nota conjunta.

Segundo o mesmo comunicado, esta operação tem por objetivo acelerar o crescimento da Optimize Investment Partners e reforçar a sua posição “enquanto líder independente na gestão das poupanças e investimentos”.

As duas empresas não revelaram o valor da operação, que está sujeita a aprovação pelas entidades reguladoras.

A equipa de gestão da Optimize, liderada por Pedro Lino, vai manter-se em funções e o gestor continua também como acionista de referência.

“A atual equipa é reconhecida pelo seu histórico de ambição e empreendedorismo, tendo o mérito de ter aumentado em mais de seis vezes os ativos sob gestão desde a sua entrada em 2018 e colocado a Optimize atualmente numa forte posição no mercado português de gestão de fundos mobiliários”, detalhou.

A estratégia de crescimento da empresa portuguesa está suportada na promoção da literacia financeira e prevê a expansão comercial, o reforço de equipas, o desenvolvimento de novos produtos, bem como a avaliação de oportunidades a nível nacional e internacional.

Fundada em 2008, a Optimize conta, atualmente, com 875 milhões de euros em ativos sob gestão e com mais de 40.000 clientes.

A SC Investments, que resultou da reorganização da Sonae Capital, está a investir em novos setores de atividade. Opera nas áreas de ‘fitness’ (marcas Solinca e Element) e hotelaria (Editory).