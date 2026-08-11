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Dona da Truth Social com prejuízos de mais de 206 milhões de euros no segundo trimestre

A Trump Media, Technology Group (TMTG), fundada por Donald Trump, e que opera a rede social Truth Social, havia tido um prejuízo de 17 milhões de euros um ano antes.
Dona da Truth Social com prejuízos de mais de 206 milhões de euros no segundo trimestre
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A Trump Media, Technology Group (TMTG), fundada por Donald Trump, e que opera a rede social Truth Social, registou prejuízos de 238,1 milhões de dólares (206,1 milhões de euros) no segundo trimestre, divulgou esta terça-feira, 11 de agosto, a empresa.

Este montante compara com um prejuízo de 20 milhões de dólares (17 milhões de euros) um ano antes.

"A empresa registou um prejuízo de 238,1 milhões de dólares e um prejuízo de EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] ajustado de 223,5 milhões de dólares [195 milhões de euros] no segundo trimestre", anunciou esta semana.

De acordo com a TMTG, a maior parte do resultado negativo corresponde a perdas sem saída de caixa, incluindo perdas não realizadas em ativos digitais, ativos digitais dados em garantia e títulos de participação, entre outros itens.

A empresa obteve uma receita de 1,7 milhões de dólares [1,4 milhões de euros, "o que representa um aumento de 89%" em termos homólogos.

Em 1 de agosto, a TMTG lançou a Truth API, serviço de subscrição, que permite um aviso rápido das publicações destacadas na rede Truth Social, usada pelo Presidente norte-americano.

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