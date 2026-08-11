Dona da Truth Social com prejuízos de mais de 206 milhões de euros no segundo trimestre

A Trump Media, Technology Group (TMTG), fundada por Donald Trump, e que opera a rede social Truth Social, registou prejuízos de 238,1 milhões de dólares (206,1 milhões de euros) no segundo trimestre, divulgou esta terça-feira, 11 de agosto, a empresa.

Este montante compara com um prejuízo de 20 milhões de dólares (17 milhões de euros) um ano antes.

"A empresa registou um prejuízo de 238,1 milhões de dólares e um prejuízo de EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações] ajustado de 223,5 milhões de dólares [195 milhões de euros] no segundo trimestre", anunciou esta semana.

De acordo com a TMTG, a maior parte do resultado negativo corresponde a perdas sem saída de caixa, incluindo perdas não realizadas em ativos digitais, ativos digitais dados em garantia e títulos de participação, entre outros itens.

A empresa obteve uma receita de 1,7 milhões de dólares [1,4 milhões de euros, "o que representa um aumento de 89%" em termos homólogos.

Em 1 de agosto, a TMTG lançou a Truth API, serviço de subscrição, que permite um aviso rápido das publicações destacadas na rede Truth Social, usada pelo Presidente norte-americano.