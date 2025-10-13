DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Dona das Trufas Lacasa adquire empresa marroquina de cremes para barrar

O grupo detém várias marcas de chocolates desde trufas aos Conguitos. Avança agora para a Lucar Producción y Distribuition, na qual já tinha uma participação e que fabrica produtos de âmbito similar.
As trufas Lacasa são uma das imagens de marca do grupo com o mesmo nome
As trufas Lacasa são uma das imagens de marca do grupo com o mesmo nome
Publicado a

O Grupo Lacasa, dona de marcas como as Trufas Lacasa e Conguitos, avançou para a aquisição da Lucar Producción y Distribuition, cuja operação se centra na produção de produtos derivados do cacau, como é o caso de cremes para barrar.

Num comunicado de imprensa, no qual não é revelado o valor envolvido, o grupo esclarece que entrou no capital da empresa em 2020. Atualmente, detém várias marcas de doces que têm por base o cacau.

A Lucar Producción y Distribuition regista uma faturação anual na ordem de seis milhões de euros, através da produção e venda de cremes para barrar, tabletes e cacau em pó. Centra-se sobretudo no mercado marroquino, já que está sediada em Tânger, precisamente naquele país.

De acordo com o grupo, a "qualidade e adaptação dos produtos às preferências locais" foram cruciais para o negócio, na medida em que os responsáveis querem escalar a operação para mercados internacionais.

De resto, o grupo olha para Portugal como um mercado crucial para o negócio. O mercado português constitui "um ponto de contacto estratégico entre o mercado europeu e o continente africano que é essencial para a operação da empresa, seja pela proveniência ou produção de cacau”, de acordo com Manuela Tavares de Sousa, membro do Conselho Executivo da Lacasa em Portugal.

As trufas Lacasa são uma das imagens de marca do grupo com o mesmo nome
Preço do cacau dispara 178% e traz amargo de boca à Páscoa
As trufas Lacasa são uma das imagens de marca do grupo com o mesmo nome
Preço do cacau deverá manter-se em queda após ter mais do que duplicado em 2024
Chocolates
Chocolateiros

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt