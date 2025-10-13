Dona das Trufas Lacasa adquire empresa marroquina de cremes para barrar

O Grupo Lacasa, dona de marcas como as Trufas Lacasa e Conguitos, avançou para a aquisição da Lucar Producción y Distribuition, cuja operação se centra na produção de produtos derivados do cacau, como é o caso de cremes para barrar.Num comunicado de imprensa, no qual não é revelado o valor envolvido, o grupo esclarece que entrou no capital da empresa em 2020. Atualmente, detém várias marcas de doces que têm por base o cacau.A Lucar Producción y Distribuition regista uma faturação anual na ordem de seis milhões de euros, através da produção e venda de cremes para barrar, tabletes e cacau em pó. Centra-se sobretudo no mercado marroquino, já que está sediada em Tânger, precisamente naquele país.De acordo com o grupo, a "qualidade e adaptação dos produtos às preferências locais" foram cruciais para o negócio, na medida em que os responsáveis querem escalar a operação para mercados internacionais.De resto, o grupo olha para Portugal como um mercado crucial para o negócio. O mercado português constitui "um ponto de contacto estratégico entre o mercado europeu e o continente africano que é essencial para a operação da empresa, seja pela proveniência ou produção de cacau”, de acordo com Manuela Tavares de Sousa, membro do Conselho Executivo da Lacasa em Portugal. .Preço do cacau dispara 178% e traz amargo de boca à Páscoa.Preço do cacau deverá manter-se em queda após ter mais do que duplicado em 2024