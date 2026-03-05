Dona do ChatGPT superou 21,5 mil milhões em faturação no ano passado

A OpenAI, detentora do ChatGPT, continua em clara expansão. No ano passado, cresceu 17% em vendas, segundo reporta o portal "The Information".

Em causa está um registo de 25 mil milhões de dólares em vendas (equivalente a 21,5 mil milhões de euros, ao câmbio atual), no exercício fiscal de 2025. O valor compara com os 21,4 mil milhões de dólares que a empresa faturou no ano anterior.

Fundada no final de 2022, a OpenAI conta com investimentos de grandes players da tecnologia, como são os casos da Nvidia e Amazon. Na semana passada, endividou-se em 110 mil milhões de dólares (93 mil milhões de euros, ao câmbio naquela altura), um valor recorde, de forma a aumentar o capital de investimento.

A tecnológica desenvolve um dos modelos de linguagem ligados à Inteligência Artificial (LLM, na sigla em inglês) mais usados em todo o mundo, o ChatGPT. Está sediada em São Francisco (Califórnia, EUA) e tem a concorrência acérrima de outros gigantes da IA, como é o caso da Google, Meta e Anthropic, também elas nascidas em solo norte-americano. Compete ainda com a chinesa DeepSeek, por exemplo.

No final do dia, os planos de investimento da empresa contam com um investimento na ordem de 600 mil milhões de dólares (516 mil milhões de euros) até 2030.