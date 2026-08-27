Dona do Lidl investe 5,6 mil milhões em centro de dados na cidade alemã Rostock

O grupo Schwarz, proprietário dos supermercados Lidl e Kaufland, investirá 5,6 mil milhões de euros na construção de um centro de dados perto de Rostock, no norte da Alemanha, que funcionará com energia eólica.

O grupo Schwarz informou esta quinta-feira que prevê construir um centro de dados com capacidade de 240 megawatts até ao ano de 2033.

"A soberania digital não se alcança através de apelos ou discursos. Conquista-se com ações, infraestruturas confiáveis e aplicações práticas", disse o CEO do grupo Schwarz, Gerd Chrzanowski.

O proprietário dos supermercados Lidl e Kaufland já está a construir um centro de dados em Lübbenau, em Brandemburgo, perto de Berlim, para atender às necessidades da própria empresa, projeto que receberá um investimento de 11 mil milhões de euros, o maior investimento único na história da companhia.

O grupo Schwarz, que emprega 600 mil pessoas em todo o mundo, é conhecido pelos supermercados Lidl e Kaufland, mas também possui uma divisão de serviços de tecnologia da informação chamada Schwarz Digits, que oferece cibersegurança e serviços em nuvem.

A Schwarz quer posicionar-se como uma alternativa europeia aos consórcios tecnológicos de outros continentes.