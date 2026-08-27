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Dona do Lidl investe 5,6 mil milhões em centro de dados na cidade alemã Rostock

O grupo Schwarz informou que prevê construir esse 'data center' com capacidade de 240 megawatts até ao ano de 2033.
Dona do Lidl investe 5,6 mil milhões em centro de dados na cidade alemã Rostock
OVHcloud / AFP
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O grupo Schwarz, proprietário dos supermercados Lidl e Kaufland, investirá 5,6 mil milhões de euros na construção de um centro de dados perto de Rostock, no norte da Alemanha, que funcionará com energia eólica.

O grupo Schwarz informou esta quinta-feira que prevê construir um centro de dados com capacidade de 240 megawatts até ao ano de 2033.

"A soberania digital não se alcança através de apelos ou discursos. Conquista-se com ações, infraestruturas confiáveis e aplicações práticas", disse o CEO do grupo Schwarz, Gerd Chrzanowski.

O proprietário dos supermercados Lidl e Kaufland já está a construir um centro de dados em Lübbenau, em Brandemburgo, perto de Berlim, para atender às necessidades da própria empresa, projeto que receberá um investimento de 11 mil milhões de euros, o maior investimento único na história da companhia.

O grupo Schwarz, que emprega 600 mil pessoas em todo o mundo, é conhecido pelos supermercados Lidl e Kaufland, mas também possui uma divisão de serviços de tecnologia da informação chamada Schwarz Digits, que oferece cibersegurança e serviços em nuvem.

A Schwarz quer posicionar-se como uma alternativa europeia aos consórcios tecnológicos de outros continentes.

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