Dona do Pingo Doce deve ao Estado mais de 32 milhões de euros

Dívida da Jerónimo Martins resulta da não liquidação da Taxa de Segurança Alimentar Mais, cobrada a grandes superfícies de comércio alimentar.
A Jerónimo Martins deve mais de 32 milhões de euros ao Estado a título do pagamento da Taxa de Segurança Alimentar Mais, cobrada a grandes superfícies de comércio alimentar, noticia esta terça-feira Jornal de Negócios.

Desde que foi criada, em 2012, esta taxa tem vindo a ser contestada nos tribunais pela dona do Pingo Doce, que considera inconstitucionais as liquidações reclamadas pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, segundo as afirmações constantes no relatório e contas semestral.

Neste sentido, o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos está a aguardar a apreciação de uma queixa apresentada à Comissão Europeia, em 2019, por entender tal taxa é "um auxílio ilegal do Estado".

Até 2021, a cobrança da Taxa de Segurança Alimentar Mais - calculada em função da área de venda alimentar dos estabelecimentos e fixada atualmente nos sete euros por metro quadrado - rendeu 73 milhões de euros aos cofres do Estado.

