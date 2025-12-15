Dona dos aspiradores Roomba declara falência e vende operações à chinesa Picea Robotics

O fabricante das aspiradoras Roomba, iRobot, declarou falência nos EUA ao recorrer ao Capítulo 11 e pactuou uma reestruturação que prevê a aquisição pela Shenzhen Picea Robotics, principal credora e fabricante, em conjunto com a Santrum Hong Kong. A empresa deixará de cotar em Bolsa.Gary Cohen, diretor‑geral da iRobot, afirma que “o anúncio de hoje marca um marco fundamental para assegurar o futuro a longo prazo da iRobot”. O gestor disse ainda que a operação fortalecerá a posição financeira e “garantirá a continuidade para os seus consumidores, clientes e parceiros”.Segundo o acordo, a companhia continuará a operar sem interrupções previstas para os clientes. De salientar que nos últimos 12 meses a capitalização caiu cerca de 50,6%, para 137 490 milhões de dólares (126 mil milhões de euros aproximadamente).A concorrência de aspiradores mais baratos e os direitos aduaneiros impostos pelos EUA pressionaram os resultados. Em 2024, a iRobot registou perdas de 145,5 milhões de dólares (cerca de 133 milhões de euros) e receitas de 682 milhões de dólares (625 milhões de euros), uma queda de 24% face ao ano anterior, tendo então alertado para “dúvidas substanciais” sobre a sua viabilidade.A aquisição pela Amazon, inicialmente anunciada em 2022 por cerca de 1 700 milhões de dólares (1 560 milhões de euros) — depois ajustada para 1 400 milhões (1 285 milhões de euros) — foi cancelada em 2024 por motivos regulatórios, tendo a Amazon avançado com o pagamento de uma indemnização de ruptura de cerca de 94 milhões de dólares (86 milhões).Após a falha desse negócio, a iRobot lançou uma reestruturação que incluiu cortes de mais de 50% do pessoal. Atualmente emprega cerca de 540 trabalhadores. .Amazon desiste de comprar iRobot após objeções da UE e Bruxelas saúda decisão