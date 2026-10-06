Dono do Novo Banco compra 7% do Sabadell por 1,2 mil milhões

O grupo bancário francês BPCE, que detém o Novo Banco, adquiriu uma participação de 7% no capital do espanhol Banco Sabadell, avaliada em cerca de 1,2 mil milhões de euros, tornando-se acionista de referência da entidade.

Num comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, o BPCE e o Sabadell classificam a operação como amigável e indicam que o grupo francês pretende manter-se como acionista estável e de longo prazo.

O BPCE, segundo maior grupo bancário francês e proprietário do Natixis, terá um lugar no Conselho de Administração do Sabadell, estando ainda prevista a exploração de uma cooperação estratégica entre os dois grupos.

O objetivo passa por colocar as capacidades e serviços do BPCE à disposição dos clientes do Sabadell e criar valor adicional através de uma colaboração entre as duas entidades.

O grupo francês poderá continuar a aumentar a participação no Sabadell, mas esclareceu que não pretende ultrapassar os 9,9% do capital, passando desde já a assumir-se como acionista estratégico.

O BPCE "apoia plenamente a estratégia e os planos de crescimento" do Sabadell, bem como a atual equipa de gestão do banco, segundo o comunicado.

Além do Novo Banco em Portugal e do Natixis, o grupo BPCE detém em França os bancos Banque Populaire e Caisse d'Epargne.