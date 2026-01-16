Douro recebe 20 milhões de investimento aprovado, mas falta financiamento para mais projetos

A Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) aprovou 115 candidaturas no âmbito do Sistema de Incentivos de Base Territorial — integrado no Programa Norte 2030 — correspondendo a um investimento global de 19,914 milhões de euros e a um incentivo total de 9,6 milhões de euros para empresas da região.O financiamento aprovado visa promover investimento, criação de emprego e valorização económica num território com baixa densidade e desafios de competitividade. Apesar deste pacote, a CIM Douro alerta que um número significativo de projetos com mérito técnico e estratégico ficou sem apoio devido à insuficiência de dotação financeira, refletindo uma procura muito superior à oferta disponível.A entidade recorda um episódio recente no PEPAC, onde a procura por pequenos investimentos na exploração agrícola atingiu 693% face à oferta, sublinhando a pressão sobre os instrumentos de apoio locais. Sobre esta realidade, João Gonçalves, presidente da CIM Douro, afirma que quando há “dezenas de projetos com mérito reconhecido que ficam sem apoio por falta de dotação, estamos perante um sinal inequívoco de que é preciso reforçar os instrumentos de financiamento. As autoridades nacionais e europeias devem olhar com especial atenção para esta realidade e criar soluções que permitam apoiar quem escolhe investir, produzir e gerar emprego no Douro”, conclui.A CIM reforça a necessidade de políticas públicas ajustadas às especificidades do território para responder à forte procura de empresas, agricultores e empreendedores, e assim potenciar o desenvolvimento económico, social e territorial da região..CIM Douro classifica como "escandalosa" redução dos comboios turísticos