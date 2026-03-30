Doutor Finanças. Volume de negócios atinge 24 milhões de euros em 2025

A fintech entrou ao mercado espanhol e cresceu 14% no ano passado. Em abril quer implementar-se em Itália e planeia acelerar o crescimento até final do ano, visando os 30 milhões em receitas.
Comissão Executiva do Doutor Finanças. Da esquerda para a direita: Vanda de Jesus (co-CEO), Rui Pedro Bairrada (chairman) e Nuno Leal (co-CEO).
O Doutor Finanças alcançou receitas de 24 milhões de euros em 2025, mais 14% que no ano anterior. Perspetiva chegar aos 30 milhões em 2026, o que significa acelerar o crescimento para os 25%.

A fintech fechou o ano com 323 colaboradores que dão apoio sobre crédito habitação, crédito pessoal e seguros. Liga clientes e instituições financeiras, de forma a dar apoio em vários âmbitos.

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 30 de março, o negócio cresceu em todas as vertentes. Deu apoio a mais de 200 mil pessoas e chegou ao mercado espanhol.

No crédito habitação digital, registaram-se 776 milhões de euros em crédito adjudicado e 748 milhões em crédito escriturado, envolvendo 26 mil pessoas e 22 mil processos. O segmento de Crédito Pessoal, Automóvel e Consolidado também cresceu, ao gerar uma produção total de 31,5 milhões.

Em 2026, o Doutor Finanças espera faturar 30 milhões de euros, o que significaria um crescimento de 25% face ao ano passado. Depois de entrar em Espanha, pela via digital, prepara-se para entrar em Itália, até ao final de abril.

