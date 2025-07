DPD Fresh. Chegou o novo serviço de entrega de produtos frescos a temperaturas controladas

Diz o CEO da DPR Portugal que "o lançamento do DPD Fresh para os produtos frescos só é comparável ao que aconteceu há 30 anos com o transporte expresso de encomendas não alimentares, que veio trazer um nível de serviço diferenciado com o das soluções disponíveis, que se limitavam na altura à frota própria ou a uma transportadora mais tradicional com prazos de entrega mais dilatados".