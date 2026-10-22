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Drones da portuguesa Beyond Vision ganham asas na Defesa com injeção de 28 milhões de euros

A operação, coliderada pela Índico Capital Partners e Lince Capital, visa potenciar a capacidade industrial da empresa fornecedora da NATO, acelerar a inovação em IA e consolidar a sua expansão.
Drones da portuguesa Beyond Vision ganham asas na Defesa com injeção de 28 milhões de euros
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A Beyond Vision, fabricante de referência no setor de sistemas aéreos não tripulados (drones), oficializou, esta quinta-feira, a captação de um encaixe financeiro superior a 28 milhões de euros.

A operação de financiamento foi coliderada pelas sociedades de capital de risco Índico Capital Partners e Lince Capital, registando ainda o reforço de capital por parte da ActiveCap, que já integrava a estrutura de investidores desde 2024.

O montante angariado, segundo a empresa, será canalizado para potenciar a capacidade de produção em escala industrial, acelerar a inovação tecnológica baseada em Inteligência Artificial (IA) e consolidar a internacionalização da marca nas áreas de defesa e segurança de infraestruturas estratégicas.

A Beyond Vision foi constituída em 2013 e conta atualmente com Dário Pedro no cargo de presidente executivo (CEO) e Luís Miguel Campos como presidente do conselho de administração (Chairman), tendo surgido focada na criação de soluções de software de vanguarda.

Ao identificar a forte expansão no mercado dos veículos autónomos, a tecnológica redirecionou o seu foco para o fabrico de drones inovadores, assentes em algoritmos de IA e em arquiteturas de gestão em nuvem (cloud). A qualidade dos equipamentos garantiu à empresa o estatuto oficial de fornecedora da NATO e a conquista de diversas distinções no setor.

Esta injeção de capital ocorre num período de forte expansão operacional para a tecnológica, que viu a sua equipa crescer até aos 150 colaboradores, superou as metas de faturação delineadas para 2025 e expandiu a sua base de clientes nas vertentes civil e militar a nível global.

Este encaixe financeiro visa capacitar a Beyond Vision para uma expansão internacional em grande escala, alinhando-se com o disparo na procura global por este tipo de tecnologia aplicada à segurança e à indústria.

Dário Pedro, CEO da Beyond Vision, detalhou que o montante captado nesta operação financeira terá três destinos principais. O primeiro foco passará pelo robustecimento da "infraestrutura operacional" e pelo incremento da "capacidade de produção industrial", visando responder com eficácia ao volume crescente de encomendas internacionais de veículos autónomos.

Em paralelo, a tecnológica vai intensificar o "investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D)", focando-se na incorporação de "algoritmos avançados de Inteligência Artificial" e na otimização de ferramentas no seu sistema de gestão em nuvem.

Finalmente, a injeção de capital irá alavancar a estratégia de internacionalização da marca, solidificando o seu posicionamento comercial nos mercados globais ligados ao "setor de defesa, segurança e monitorização de infraestruturas críticas".

Já Stephan de Moraes, presidente da Índico Capital Partners, assinala que a autonomia tecnológica assente em soluções avançadas, seguras e soberanas se converteu numa prioridade geopolítica essencial para as nações em áreas sensíveis como a defesa e a proteção de redes estratégicas.

O responsável sublinha que a Beyond Vision destacou-se no setor "ao associar equipamentos físicos de elevada exatidão a sistemas de Inteligência Artificial de última geração, mantendo uma estrutura de custos altamente atrativa".

O investidor conclui referindo que esta injeção de capital dotará a tecnológica da solidez financeira "para escalar a produção e competir mundialmente em importantes segmentos de veículos autónomos não tripulados".

Por fim, Tomás Lavin Peixe, diretor de Venture Capital da Lince Capital, sublinha que o investimento da sociedade nesta operação financeira demonstra a total confiança "no potencial de um setor em profunda transformação".

O responsável aponta que a atual conjuntura geopolítica e o aumento das dotações orçamentais da Europa para o setor da defesa "estão a criar novas oportunidades para empresas tecnológicas com capacidade de competir internacionalmente".

O investidor acrescenta ainda que a Beyond Vision, sustentada na sua competência técnica, percurso e posicionamento estratégico, reúne as condições necessárias para capitalizar esta tendência, contribuindo "para o desenvolvimento de um ecossistema nacional mais forte em tecnologias de elevado valor acrescentado".

Drones da portuguesa Beyond Vision ganham asas na Defesa com injeção de 28 milhões de euros
Portuguesa Beyond Vision conquista contrato de drones nos EUA e investe 50 milhões em fábrica
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Diário de Notícias
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