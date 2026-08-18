DS Seguros aumenta faturação em 22% no 1.º semestre para oito milhões em comissões

A DS Seguros registou um aumento homólogo de 22% em faturação no primeiro semestre, para cerca de oito milhões de euros em comissões recebidas, naquele que foi o melhor semestre de sempre da empresa, anunciou esta terça-feira a mediadora.

O crescimento da faturação foi acompanhado por um aumento da produção comercial, tendo a empresa emitido mais de 32 mil novas apólices, correspondentes a cerca de 13,5 milhões de euros em novos prémios.

Os seguros automóvel estiveram entre os ramos com maior procura, com cerca de 15 mil novas apólices emitidas e um prémio médio de 400 euros.

Na área dos seguros de vida foram emitidas aproximadamente sete mil novas apólices, enquanto os seguros de saúde ultrapassaram as 1.700, com um prémio médio próximo dos 1.000 euros.

No primeiro semestre, a mediadora reforçou a presença no território nacional, com a abertura de seis novas lojas e com a assinatura dez novos contratos para a abertura de unidades.

Citado em comunicado, o diretor coordenador nacional da DS Seguros, Luís Tavares, destacou o crescimento anual entre 20% e 30%, num mercado com dezenas de seguradoras e milhares de mediadores a operar em Portugal.

Integrada no Grupo DS, a rede conta atualmente com cerca de 185 lojas e mais de 1.000 colaboradores.