dstsolar assina contrato de 3,7 milhões para central fotovoltaica da CINCA

A dstsolar garantiu a criação de uma central fotovoltaica de 3.588 kWp para a CINCA — Companhia Industrial de Cerâmica, num negócio de 3,7 milhões de euros que inclui a substituição de coberturas com amianto e a instalação de 5.142 painéis solares.A instalação deverá ficar concluída até ao final do ano. A produção prevista é de cerca de 4,5 GWh anuais, o que permitirá evitar aproximadamente 665 toneladas de emissões de CO2 por ano e reduzir a pegada carbónica dos produtos da CINCA, cuja sede se encontra em Santa Maria da Feira, Aveiro.O projeto envolve conceção, engenharia, obra mecânica, elétrica e civil, financiamento e manutenção, sendo promovido pelo dstgroup como fornecedor único.Miguel Balboa, presidente do conselho de administração da CINCA, afirma, citado em comunicado, que “este projeto fotovoltaico é um passo estratégico que reforça a sustentabilidade, a inovação e a competitividade da CINCA, concretizado em parceria com o dstgroup”.Quanto a Ricardo Cortinhas, administrador executivo da dstsolar, refere que “este projeto simboliza o compromisso na descarbonização da indústria, promovendo energia limpa e um futuro mais resiliente para a CINCA e todos os seus trabalhadores, através do apoio tecnológico da dstsolar na conceção, engenharia e construção do projeto”..DSTsolar constrói projeto para Lusosider em investimento de 8,5 milhões de euros\n