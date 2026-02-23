DWS compra Cleanwatts e promete investimento de 150 milhões até 2030

A gestora alemã DWS tornou‑se acionista único da portuguesa Cleanwatts, empresa pioneira em comunidades de energia, e comprometeu‑se a investir cerca de 150 milhões de euros até 2030.

A operação visa aproveitar o enquadramento regulatório e o potencial solar apontados no Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) para acelerar projetos de geração descentralizada e autoconsumo coletivo.

A entrada da DWS, que detém um portefólio de infraestruturas energéticas noutros países europeus, pretende garantir energia renovável a preços competitivos junto dos pontos de consumo e suportar o crescimento da procura associado à eletrificação e digitalização da economia.

O investimento prevê também o recurso a baterias para reduzir custos e uma significativa redução das emissões associadas a produtos de grande consumo.

Pedro Antão Alves, CEO da Cleanwatts, realça que a “a DWS e a Cleanwatts estão alinhadas em simplificar a transição energética das empresas, através da instalação de centrais fotovoltaicas sem investimento para os clientes, para que possam consumir energia a um custo competitivo e previsível a longo prazo”. Acrescenta ainda que será dada “prioridade ao reforço da competência técnica, apoiado por um departamento de engenharia forte com capacidade de dimensionar e monitorizar centrais com elevado rendimento”.

A DWS vê em Portugal um mercado com regulação avançada para autoconsumo individual e coletivo, o que fundamenta a aposta. Miguel Horta e Costa, partner da DWS, afirma que “Portugal é um país sofisticado em termos de regulamentação energética. Este investimento permite a implementação de projetos de descarbonização inovadores à escala local e, no futuro, poderemos ver a plataforma de gestão de Comunidades de Energia da Cleanwatts a ser aproveitada noutros países europeus”, conclui.

A transação também concretiza a saída parcial do fundo Verdane, que era o acionista maioritário da Cleanwatts.