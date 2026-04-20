DXC aposta na expansão em Lisboa e gera 100 empregos na área da IA

A multinacional americana DXC Technology anunciou, esta segunda-feira, 20, um investimento em Lisboa que vai traduzir‑se na criação de 100 novos empregos qualificados, no âmbito da expansão da sua área de Business Process Services (BPS).

A decisão resulta de um aumento sustentado da procura por serviços digitais especializados, sobretudo nos sectores da banca, seguros, utilities e administração pública.

Segundo Adolfo Martinho, diretor‑geral da DXC Portugal, o país confirma‑se como um "centro de excelência" para a prestação destes serviços, graças ao talento disponível e à proximidade aos mercados europeus. Sublinha ainda que a proposta da empresa vai além do outsourcing tradicional, ao afirmar que a tecnologia usada serve "para tornar os processos dos clientes mais eficientes, com automação, IA e ferramentas analíticas".

A ampliação da capacidade operacional da DXC em Portugal, onde já tem presença sólida, mais concretamente em Lisboa, corresponde a um crescimento próximo de 30% na equipa dedicada a BPS. A contratação concentra‑se em perfis séniores e técnicos — gestores, analistas, supervisors, coordenadores de negócio e especialistas em metodologias e tecnologias como IA aplicada a processos, voicebots e chatbots — com experiência aprofundada nos sectores alvo, salienta em nota divulgada à imprensa.

Em Portugal, a unidade de Business Process Services já gere serviços críticos como a gestão de fraude e um leque alargado de operações de back‑office e front‑office para grandes clientes nacionais e internacionais. A expansão visa melhorar tempos de resposta, elevar a qualidade do serviço e acomodar maiores volumes operacionais, reforçando assim a resiliência e continuidade das operações confiadas à DXC, revela o comunicado enviado às redações.

Por fim, a iniciativa insere‑se na estratégia contínua da DXC Technology de investimento em digitalização, automação inteligente, analytics e IA, permitindo não só integrar novas equipas como escalar serviços para responder à crescente procura europeia, revela ainda no documento.