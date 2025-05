E-REDES anunciou construção de nova subestação elétrica em Alpiarça

"Além da nova subestação, com uma potência instalada inicial de 20 MVA, vai também ser construída a rede de alta tensão (AT), que irá alimentar a subestação e toda a nova rede de média tensão (MT), e que será interligada à já existente, melhorando assim a qualidade de serviço do abastecimento dos consumos dos concelhos de Almeirim e Alpiarça", acrescentou a E-Redes.