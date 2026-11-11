E-Redes: Registo de dois mil clientes sem luz considerado normal para um dia de chuva intensa

Cerca de dois mil clientes da E-Redes estavam sem abastecimento de energia pelas 12:30 de hoje, adiantou a empresa, destacando que se mantém em alerta face às previsões de agravamento do tempo.

“A E-Redes registava às 12:00 cerca de dois mil clientes sem energia, mantendo o Estado de Regime Perturbado do Plano Operacional de Atuação em Crise face às previsões de agravamento das condições meteorológicas do IPMA para a tarde desta quarta-feira, 11 de novembro”, revelou a empresa.

O número global de clientes sem energia mantém-se estável em relação aos balanços anteriores, embora não diga respeito aos mesmos clientes, uma vez que novas ocorrências vão surgindo à medida que outras se resolvem.

Segundo a empresa, este número de clientes sem energia é o normal para um dia de chuva intensa.

A E-Redes tem hoje os pontos de atendimento encerrados ao público como medida preventiva e de segurança face às previsões de agravamento das condições meteorológicas.

Portugal continental está hoje em situação de alerta, até às 23:59, devido à depressão Charles, que provocou cerca de 200 ocorrências da Madeira na noite passada, sobretudo inundações, quedas de árvores e derrocadas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, e mais de três centenas de voos foram cancelados em Lisboa, Faro, na Madeira e no Porto.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que emitiu vários avisos vermelhos devido à chuva e ao vento, a depressão mudou as suas características e no seu trajeto para o continente, esta manhã, regista-se uma redução da intensidade do vento e das rajadas. Continua a prever-se muita precipitação.

Durante a noite a Grande Lisboa e a Península de Setúbal foram as zonas mais afetadas, sobretudo com inundações, mas o distrito de Faro é o único que mantém avisos vermelhos tanto para chuva como para o vento.