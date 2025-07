easyJet e tripulantes de cabine chegam a entendimento sobre novo acordo de empresa

O braço de ferro entre os tripulantes de cabine e a easyJet chegou ao fim com a assinatura do novo acordo de empresa A(E). Depois de um ano pautado por protestos, que resultaram em três greves, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e a low cost britânica chegaram a entendimento esta quinta-feira, 21, ao firmarem o documento nas instalações da DGERT - Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, que irá vigorar até 2027.