easyJet rejeita quarta proposta de aquisição do fundo americano Castlelake de 5,7 mil milhões

A companhia aérea britânica de baixo custo easyJet rejeitou esta quinta-feira uma quarta proposta preliminar de aquisição apresentada pelo fundo de investimento norte-americano Castlelake, avaliada em 4.930 milhões de libras (5.720 milhões de euros).

A empresa explicou que a proposta, que ainda não constitui uma oferta firme, prevê a aquisição da totalidade das ações da easyJet a um preço de 6,50 libras (7,54 euros) por ação.

O Conselho de Administração da easyJet rejeitou por unanimidade a iniciativa, considerando que esta “subvaloriza significativamente” as perspetivas do grupo, ao mesmo tempo que mantém dúvidas quanto à viabilidade da operação.

No entanto, a easyJet aceitou conceder ao fundo acesso limitado a informações comerciais para facilitar uma eventual melhoria da proposta e solicitou uma prorrogação de nove dias do prazo estabelecido pela regulamentação britânica em matéria de aquisições.

Desta forma, o consórcio liderado pela Castlelake terá até às 17:00, hora local, do dia 05 de julho para decidir se apresenta uma oferta formal ou se retira o seu interesse.

A companhia aérea afirmou ainda que mantém reservas quanto à estrutura proposta, segundo a qual a operação seria articulada através de um consórcio controlado em 49% pela Castlelake e outros coinvestidores, e em 51% por investidores europeus, entre os quais os ex-dirigentes do setor aéreo Peter Bellew e Mark Breen.

A easyJet defendeu que se encontra numa posição de força, com uma sólida situação de tesouraria, e reiterou o seu objetivo de atingir um lucro antes de impostos superior a 1.000 milhões de libras (1.160 milhões de euros) a médio prazo.

Esta é a quarta proposta do fundo, que no início do mês avançou também com uma tentativa de aquisição da companhia britânica.

O presidente executivo da Air France-KLM, Benjamin Smith, afirmou que a empresa poderá estar interessada em adquirir alguns ativos da companhia aérea britânica easyJet, caso avance uma eventual compra da transportadora pelo fundo norte-americano Castlelake.

O responsável esclareceu, contudo, que o grupo não está envolvido em qualquer oferta pela easyJet e sublinhou que a Castlelake ainda não formalizou qualquer proposta.