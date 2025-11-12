Ecossistema de startups chega às cinco mil, cumprindo meta do PRR

O relatório "Portugal’s Startup Ecosystem 2025", da Startup Portugal com a Informa D&B, indica que o número de startups ativas subiu 8% face a 2024, para mais de 5.000, e que o ecossistema entrou numa fase de consolidação e maturidade, é revelado em comunicado, esta quarta-feira, 12. "O ecossistema de startups em Portugal atingiu um marco importante. Entrámos agora numa fase de consolidação, em que o foco deve estar na qualidade, na escala e no impacto", afirma Alexandre Santos, presidente da Startup Portugal, citado no documento.O volume de negócios do setor atingiu 2.856 milhões de euros (+9%), as startups empregam cerca de 28.000 pessoas (+8%) e geraram 1.571 milhões de euros em exportações, o equivalente a 1,5% das exportações nacionais.O relatório revela também que o salário médio mensal nas startups subiu para 2.200 euros, 81% acima da média nacional, e que cerca de 70% das empresas foram criadas nos últimos cinco anos.Em 2025 será lançada a Plataforma Nacional de Mapeamento do Ecossistema de Startups, que reunirá dados de startups, incubadoras, investidores e entidades públicas num único ponto de acesso, objetivo apresentado como ferramenta de política pública para melhorar a monitorização e a tomada de decisão. Para já, "a análise do trajeto das startups evidencia a capacidade de transformar agilidade e inovação em valor e crescimento sustentável", acrescenta Teresa Cardoso de Menezes, diretora geral da Informa D&B..Startup Portugal leva inovação nacional à conquista do Qatar e da Suécia