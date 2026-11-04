Edge42 lança plataforma de investimento para startups de Portugal e Brasil que querem expandir

A Edge42, empresa de venture capital, lançou uma plataforma de investimento para startups com ligações a Portugal e Brasil com potencial de expansão internacional, tendo como objetivo investir 30 milhões de euros.

Fundada por Marco Oliveira e Ricardo Silva, a empresa tem como estratégia "aproveitar as ligações entre os dois países lusófonos como ponto de partida para a expansão na América Latina e noutros mercados internacionais".

De acordo com a Edge42, "a proximidade linguística e cultural, a disponibilidade de talento e as oportunidades de negócio nos dois mercados podem facilitar a entrada das startups em novas geografias e criar condições para o desenvolvimento" de empresas que têm ambição internacional.

"Portugal e o Brasil têm condições para criar empresas tecnológicas competitivas à escala global. Queremos trabalhar com fundadores que tenham essa ambição e ajudá-los a transformá-la em crescimento, combinando capital com experiência operacional, acesso a mercados e parcerias comerciais", diz Marco Oliveira, cofundador e 'general partner' da Edge42, citado em comunicado.

A Edge42, "que tem como objetivo investir 30 milhões [de euros], pretende manter uma abordagem seletiva ao investimento, privilegiando equipas com capacidade de execução, conhecimento dos problemas que procuram resolver e uma estratégia de crescimento que não se limite ao mercado de origem".

O investimento "é apenas o início da relação com uma startup. Queremos estar próximos dos fundadores, ajudar a desenvolver o negócio, abrir oportunidades comerciais e preparar as empresas para as exigências de novos mercados", acrescenta, por sua vez, Ricardo Silva, cofundador e 'general partner' da Edge42, também citado no comunicado.

A Edge42 está focada "em verticais de elevado crescimento, com destaque para o Marketing Digital (MarTech) e Digital Commerce".

Atualmente, a empresa acompanha "já cinco startups portuguesas e brasileiras, que oferecem soluções nas áreas da inteligência artificial, marketing digital e governação de sistemas de IA", nomeadamente a Bandof (Portugal), Begen (Brasil), Beworks (Brasil), Coalex (Portugal) e a Nixar (Portugal).

Marco Oliveira trabalhou durante 15 anos na Google, onde desempenhou funções ligadas a mercados internacionais, parcerias comerciais e estratégias de entrada no mercado e, "antes de fundar a Edge42, foi 'head of AI partnerships' da Google em São Paulo, com responsabilidade por acordos estratégicos e pela aquisição de dados para produtos de inteligência artificial", segundo a empresa.

Ricardo Silva foi "'head of partner operations management' para as regiões EMEA e JAPAC na Google Cloud, onde trabalhou em operações, program management e parcerias".