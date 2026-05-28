EDP abre parque solar no Japão para produzir 48 de GWh por ano para a Amazon

O parque solar da EDP em Fukushima entrou esta quinta-feira, 28, em funcionamento e prevê a produção de 48 GWh (Gigawatt-hora) de energia por ano no âmbito de um contrato de longo prazo com a Amazon.

O projeto no Japão opera no âmbito de um contrato de compra de energia (Power Purchase Agreement – PPA) de longo prazo com a Amazon, através da através da EDP Renewables APAC.

O parque solar ocupa uma área de 60 hectares, resultante da reconversão de um antigo campo de golfe desativado e é constituído por mais de 63 mil painéis solares.

Este é o segundo PPA celebrado entre a EDP e a Amazon na região Ásia Pacífico (APAC), depois de um projeto solar em Singapura, em 2021.

O acordo faz parte de uma colaboração estratégica que começou em 2015 com um parque eólico em Ohio e continua a expandir-se. A nível global, a Amazon já contratou mais de 1,4 GW de capacidade renovável em vários projetos da EDP.

“A nossa colaboração com a EDP em vários países, incluindo este projeto solar em Fukushima, é fundamental para alcançar o objetivo da Amazon de atingir a neutralidade carbónica em todas as suas operações até 2040”, afirmou o Diretor de Infraestruturas APAC da Amazon Web Services, Cameron Evans.

Além da energia solar, a estratégia de energias renováveis da EDP no Japão inclui também sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS).

“A entrada em operação do projeto solar de Fukushima demonstra como as energias renováveis se tornaram um motor estratégico para empresas e economias, ao combinar soluções ligadas à rede com colaborações de longo prazo, como a estabelecida com a Amazon, estamos a fornecer soluções energéticas resilientes e competitivas, ao mesmo tempo que apoiamos a transição para um futuro totalmente eletrificado e sustentável”, afirmou o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, citado em comunicado.