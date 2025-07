EDP acorda venda de 80% de central a carvão no Brasil

Localizada no porto de Pecém, no Estado do Ceará, no Brasil, a central a carvão de Pecém tem uma capacidade de 720 Megawatts (MW) e, segundo a EDP, "desempenha um papel importante no apoio à segurança do fornecimento de eletricidade à região Nordeste do Brasil, onde o consumo de eletricidade e a capacidade de produção de energia renovável têm vindo a crescer de forma constante".