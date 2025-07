EDP acorda venda de défice tarifário em Portugal por 1100 milhões de euros

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que este "défice tarifário resultou do diferimento por cinco anos da recuperação do diferencial de custo a suportar pela SU em 2024, incluindo os ajustamentos dos dois anos anteriores (2022 e 2023), relacionado com a compra de eletricidade a produtores que beneficiam de regimes de remuneração garantida ou outros regimes subsidiados".