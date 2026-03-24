EDP amplia presença nos EUA com 150 MW solares e contrato integral com a Microsoft

A EDP anunciou ter concluído o Pleasantville Solar, um parque fotovoltaico de 150 MW no condado de Fulton, Illinois, cuja totalidade da produção foi contratada por via de um acordo de compra de energia de longo prazo com a Microsoft.

A operação foi realizada pela subsidiária EDP Renováveis América do Norte (EDPR NA), segundo comunicado divulgado esta terça-feira, 24.

O grupo salienta que o projeto gerará eletricidade suficiente para suprir a procura anual de mais de 39.500 lares e empresas, contribuindo para a estabilidade da rede e para a autonomia energética do Estado do Illinois.

Para além do impacto energético, a EDP destaca que durante a construção foram criados cerca de 300 empregos temporários.

Em termos financeiros, o Pleasantville Solar deverá traduzir-se em aproximadamente 27,3 milhões de euros em receitas destinadas a apoiar escolas, estradas, serviços de emergência e outros serviços públicos essenciais.

A empresa acrescenta que a sua presença no Illinois já se traduz em 1,6 GW de capacidade operacional bruta, capaz de abastecer anualmente mais de 548 mil residências.

Por fim, a EDP refere que os seus projectos no Estado geraram um impacto económico total de cerca de 1,12 mil milhões de euros, incluindo 951 milhões investidos localmente, 100,7 milhões em pagamentos a proprietários de terrenos e 96,2 milhões em contribuições para governos locais.