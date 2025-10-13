EDP aposta em projetos híbridos na Austrália com 1,7 GW de capacidade

A EDP, através da EDP Renováveis Austrália (EDPR Australia), avançou na sua estratégia de crescimento ao garantir receitas a longo prazo para o seu portefólio australiano. A empresa foi selecionada no concurso n.º 4 do Capacity Investment Scheme (CIS) do governo australiano para dois grandes projetos híbridos: o Punchs Creek Renewable Energy Project em Queensland e o Merino Hybrid Project em Nova Gales do Sul.Juntos, estes projetos vão adicionar mais de 1,7 GW de energia solar e armazenamento em baterias ao sistema energético australiano. O projeto Punchs Creek, localizado em Toowoomba, terá 480 MWp de capacidade solar e um sistema de armazenamento de 400 MW/1.600 MWh. O Merino Hybrid Project, situado perto de Goulburn, contará com 530 MWp de capacidade solar e um armazenamento de 450 MW/1.800 MWh.Estes projetos deverão entrar em operação entre 2026 e 2029 e, uma vez concluídos, terão 1,5 milhões de painéis solares, gerando cerca de 2,2 TWh de energia limpa por ano, o suficiente para abastecer aproximadamente 380 mil lares australianos.O Capacity Investment Scheme visa acelerar o investimento em energia renovável e armazenamento, garantindo receitas a longo prazo para os projetos. Segundo o governo australiano, o objetivo é adicionar entre 32 e 40 GW de nova capacidade até 2030, apoiando a meta de 82% de eletricidade renovável na rede.A EDPR Australia também promete benefícios para as comunidades locais, com a construção dos projetos a criar mais de 1.600 empregos e investimentos em programas de apoio que beneficiarão diretamente as comunidades e os povos indígenas. A empresa está comprometida em expandir a sua presença na Austrália, com um pipeline de cerca de 4 GW de projetos em desenvolvimento..EDP vai instalar painéis solares para fornecer energia a 300 famílias carenciadas no Porto