EDP assina acordo em Singapura para fornecer energia limpa ao setor da Inteligência Artificial

A EDP celebrou uma parceria estratégica de longo prazo em Singapura com a tecnológica Akamai para o fornecimento de eletricidade verde (PPA). Este contrato envolve a energia gerada por 27 centrais solares fotovoltaicas, cuja capacidade anual de produção ronda os 17 mil megawatts-hora (MWh).

O negócio surge num contexto de forte expansão da inteligência artificial, que tem impulsionado a procura energética dos centros de dados e infraestruturas digitais.

As unidades fotovoltaicas encontram-se instaladas em coberturas de edifícios e já estão operacionais, equivalendo a uma potência instalada de 13 megawatts-pico (MWp).

Ambas as companhias sublinham que a iniciativa evitará a libertação de aproximadamente 5.850 toneladas de CO2 por ano para a atmosfera. O período de vigência do contrato comercial permanece, para já, confidencial.

Este contrato marca a estreia da Akamai na aquisição de eletricidade verde na região da Ásia-Pacífico, uma área geográfica onde a tecnológica se encontra a reforçar a sua rede de computação em nuvem.

Mike Mattera, diretor de Sustentabilidade Corporativa da empresa, alertou que o avanço da inteligência artificial está a fazer disparar a necessidade de computação, pelo que o debate público não se deve limitar à expansão física dos sistemas, mas focar-se igualmente no volume de "energia necessária para suportar esse crescimento".

O projeto alinha-se com a meta da multinacional de atingir a neutralidade carbónica e consumir exclusivamente energia limpa até 2030, complementando outros investimentos solares e eólicos que a marca já mantém em solo europeu e norte-americano.

Em simultâneo, a parceria apoia as metas do Green Plan 2030 de Singapura, um plano governamental que promove a massificação da energia solar através da instalação de painéis nos telhados das estruturas urbanas, contornando assim a escassez de espaço terrestre do país.

De acordo com Filipa Ricciardi, administradora de clientes da EDP APAC, este acordo evidencia "o papel cada vez mais relevante das energias renováveis" na resposta às exigências energéticas e às metas ambientais do setor tecnológico. A responsável salientou ainda a eficácia de instalar sistemas solares nos telhados de edifícios como uma solução ideal para o contexto urbano denso de Singapura.