A EDP Comercial vai aumentar, a partir de janeiro, os preços da eletricidade em 4%, enquanto no gás natural a subida será em média de 1,90 euros, confirmou esta quarta-feira, 18 de novembro, à Lusa fonte oficial da empresa.

"A EDP Comercial confirma que irá atualizar os preços da eletricidade para os clientes residenciais a partir de 01 de janeiro" de 2027, adiantou a mesma fonte, justificando a decisão com a subida dos custos de aquisição de energia nos mercados grossistas, num contexto de volatilidade geopolítica prolongada.

O aumento está em linha com a subida de tarifas proposta pelo regulador para o mercado regulado.

Segundo a empresa, que opera no mercado liberalizado, o preço da energia comprada atualmente para entrega em 2027 é cerca do dobro do registado há um ano, em grande medida devido à subida do preço do gás natural na Europa.

"Embora as energias renováveis tenham um peso cada vez maior na produção de eletricidade, o gás natural continua a ser necessário em determinados períodos e, por isso, o seu preço continua a influenciar os preços da eletricidade no mercado", explicou.

A EDP Comercial sublinhou ainda que, desde 2023, “reduziu os preços da eletricidade em cinco ocasiões para os seus mais de três milhões de clientes residenciais”.

A EDP Comercial já começou a avisar alguns clientes da atualização dos preços do gás natural a partir de 01 de janeiro de 2027, com um aumento médio de 1,90 euros na fatura mensal dos clientes domésticos.

Também neste caso, a empresa justificou a subida com o aumento dos custos de aquisição de gás, influenciado pela instabilidade dos mercados energéticos decorrente da conjuntura geopolítica.

Para o mercado regulado, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) propôs, em outubro, um aumento de 1,5% nos preços da eletricidade a partir de janeiro de 2027, face aos valores em vigor em dezembro. Considerando a atualização extraordinária aplicada em outubro deste ano, a subida média proposta para 2027 é de 3,7% face ao preço médio de 2026.