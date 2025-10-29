EDP avança com negociação do Acordo Coletivo de Trabalho

A EDP quer atualizar o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) em vigor há mais de uma década, informou esta quarta-feira, 30, a elétrica, que já comunicou esta intenção às estruturas sindicais, segundo uma nota à agência Lusa."Este Acordo está em vigor há mais de uma década e esta revisão tem como objetivo alargar o âmbito da negociação em curso, que passará a abranger várias matérias do ACT do grupo EDP", segundo a nota da empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade.A EDP pretende "implementar medidas mais justas, atuais e alinhadas com as melhores práticas de mercado em Portugal e em outras geografias, garantindo também o alinhamento global com o plano de negócios do grupo", acrescenta.A elétrica refere que "durante o período de negociação que agora se inicia, com vista a alcançar consenso sobre cada uma das matérias, manter-se-á em vigor o ACT/EDP 2014, sem qualquer alteração na sua aplicação".O grupo EDP fechou 2024 com 12.596 trabalhadores, de acordo com o relatório anual desse ano..EDP cede linha de transmissão no Brasil por 81 milhões de euros