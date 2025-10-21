EDP cede linha de transmissão no Brasil por 81 milhões de euros

A EDP, através da sua subsidiária EDP - Energias do Brasil S.A., assinou um contrato de venda da linha de transmissão EDP Transmissão Litoral Sul (Lote Q) para o EDEN Fundo de Investimento em Participações, gerido pela Actis. A linha, localizada nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, possui 135 quilómetros de extensão e uma Receita Anual Permitida de 66 milhões de reais (cerca de 10,5 milhões de euros à taxa de câmbio em vigor).O valor total da transação é de 510 milhões de reais (aproximadamente 81 milhões de euros), sujeito a condições regulatórias e outras habituais até à conclusão do negócio. Esta venda faz parte da estratégia da EDP de rotação de ativos na área de transmissão no Brasil e representa um múltiplo de 1,6 vezes sobre o capital próprio investido, líquido de dividendos recebidos.A EDP assinala, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que divulgou esta informação em conformidade com o artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho..McDonald’s escolhe EDP para fornecimento de energia renovável no Brasil\n