EDP Comercial reduz em 4% custo da energia na fatura elétrica a partir de janeiro de 2026

A EDP Comercial vai reduzir em 4% a componente da fatura elétrica relativa à energia e operação comercial a partir de 01 de janeiro de 2026, devido à "melhoria das condições nos mercados grossistas", anunciou hoje a operadora."A componente 'Energia e Operação Comercial' da fatura dos clientes residenciais irá diminuir em média 4% a partir de janeiro devido à melhoria das condições nos mercados grossistas e ao compromisso da EDP de apresentar um dos preços mais competitivos do mercado", disse hoje fonte oficial da energética.Para os pequenos negócios, a redução média desta componente da fatura será de 5%, acrescentou a mesma fonte.Embora ressalvando que só depois de conhecida a proposta final do regulador sobre as alterações do custo das tarifas de acesso às redes - divulgada até 15 de dezembro - será possível calcular o impacto final na fatura da EDP Comercial, a operadora avança que a redução média na componente da empresa será de 1,1 euros/mês.De acordo com a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) apresentada em 15 de outubro, no caso dos consumidores em baixa tensão, onde se incluem os domésticos, a variação das tarifas de acesso às redes implicará um acréscimo de 3%.No mercado liberalizado, a variação do preço final depende das tarifas de acesso às redes e da componente de energia, adquirida por cada comercializador nos mercados grossistas, acrescida da respetiva margem de comercialização, que no caso da EDP Comercial terá a redução anunciada de 4%.