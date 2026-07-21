EDP conclui venda de portefólio renovável em Itália por 150 milhões à PLT Energia

A EDP anunciou esta terça-feira, através de comunicado, a conclusão da venda à PLT Energia de um portefólio eólico e solar em Itália por um valor estimado de 150 milhões de euros.

Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP refere que “no seguimento da informação divulgada ao mercado no dia 30 de junho de 2026” sobre a assinatura do acordo, “a EDP Renewables informa que concluiu a alienação”.

A operação foi assim realizada através da EDP Renováveis — participada em 71,4% pela EDP — e envolve a venda de 100% de um conjunto de ativos no sul de Itália.

O portefólio totaliza 68 megawatts de capacidade: quatro projetos eólicos com 60 MW no total (idade média de 11 anos) e um projeto solar com cerca de 8 MW, em operação há menos de um ano. Os parques estão localizados nas regiões de Puglia, Basilicata e Campânia.

Os ativos beneficiam de contratos de longo prazo, sendo que os projetos eólicos têm contratos por diferença (CfD) com duração de 20 anos e o projeto solar está coberto por um contrato de compra de energia (PPA) de dez anos.

No final de junho, a EDP tinha informado que a conclusão dependia da verificação de condições habituais, incluindo autorizações regulatórias, estando “prevista ocorrer ainda durante o ano de 2026”. A empresa confirma agora que essas condições foram satisfeitas e que a alienação foi formalmente concluída.