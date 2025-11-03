EDP e Heineken lideram iniciativa sustentável na fábrica de cervejas em Vialonga

A EDP e a Heineken estão na vanguarda de um projeto inovador na fábrica da Central de Cervejas e Bebidas em Vialonga, pertencente ao grupo holandês Heineken. A iniciativa visa reduzir as emissões poluentes através da instalação de uma bateria térmica que permitirá a geração de vapor limpo.Em comunicado conjunto divulgado esta segunda-feira, 3 de novembro, a EDP e a Heineken, em parceria com a Rondo Energy, destacaram que esta será uma das maiores baterias térmicas do setor das bebidas a nível mundial. O objetivo é transformar a unidade numa das mais sustentáveis do mundo, operando com vapor limpo. Apesar da importância do projeto, os parceiros não especificaram prazos para a sua implementação.O projeto é considerado o "primeiro grande contrato de aquisição de calor em Portugal", utilizando soluções de energia renovável e armazenamento no local. Financiado pelo Banco Europeu de Investimento, ainda está sujeito a aprovações administrativas e regulamentares.A bateria térmica, desenvolvida pela Rondo Energy, armazenará eletricidade renovável sob a forma de calor de alta temperatura, fornecendo vapor seguro e contínuo sem emissões de carbono, eliminando assim a necessidade de caldeiras a combustíveis fósseis. Para apoiar esta solução, a EDP instalará uma central solar nos terrenos da fábrica, que irá alimentar a bateria e fornecer o vapor necessário aos processos de produção.Com esta tecnologia, a fábrica de Vialonga espera reduzir o consumo de gás natural e evitar aproximadamente 6.600 toneladas de emissões de dióxido de carbono anualmente. A bateria térmica poderá também ser utilizada em outros setores, como o da pasta e papel, químicos e alimentos, reforçando o compromisso da EDP e da Heineken com a sustentabilidade..McDonald’s escolhe EDP para fornecimento de energia renovável no Brasil\n