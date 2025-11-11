EDP estreia-se na Alemanha com central solar de 87 MWp e anuncia expansão para eólica e baterias

A EDP, através da sua subsidiária EDP Renováveis, inaugurou, esta terça-feira, 11, em Ketzin, no Brandemburgo, a sua primeira central de energia renovável na Alemanha — um projecto fotovoltaico de 87 MWp com produção anual estimada superior a 91 GWh. A empresa indica que a central evitará cerca de 75 mil toneladas de emissões de CO₂ por ano e poderá abastecer o equivalente ao consumo anual de 28 mil famílias. Ketzin inclui ainda um contrato de compra de energia (PPA), assinado em 2024, para fornecer eletricidade a uma grande empresa tecnológica no país.No evento de inauguração, Duarte Bello, CEO da EDP na Europa, afirmou que "a entrada em operação e inauguração do nosso primeiro activo renovável na Alemanha é um marco estratégico para a EDP". A empresa sublinha que a operação em Ketzin foi desenvolvida em colaboração com a Kronos Solar EDPR, adquirida em 2022.A EDP integrou a Alemanha no seu Plano de Negócios 2026–2028, apontando o mercado germânico como estratégico e apresentando um pipeline superior a 3 GWp no país. Do plano consta a expansão para energia solar e eólica e o desenvolvimento de sistemas de armazenamento de baterias (BESS). A energética prevê que a Europa represente cerca de 20% do investimento global previsto no novo plano.Para além de Ketzin, a EDP iniciou a construção da central solar de Meuselwitz (65 MWp) e prepara a entrada em operação de dois projectos solares de geração distribuída. A companhia reporta também movimentações no segmento eólico — com terrenos assegurados na Baixa Saxónia — e o desenvolvimento continuado de soluções de armazenamento para reforçar flexibilidade e integração na rede..Acionista canadiano da EDP vende mais de 5% da energética em operação de 815 milhões de euros