EDP vai fornecer 50 GWh anuais de energia na Polónia ao Carrefour

O acordo marca a primeira operação da energética no mercado polaco que combina, num único PPA, produção solar e eólica através da EDP Renováveis.
A EDP reforçou a sua presença na Polónia ao assinar um contrato de compra de energia (PPA) de longo prazo que fornecerá cerca de 50 GWh por ano à rede de supermercados Carrefour Polska, evitando aproximadamente 54 mil toneladas de CO₂ anuais.

O acordo marca a primeira operação da EDP no mercado polaco que combina, num único PPA, produção solar e eólica, uma solução que a empresa defende proporcionar maior flexibilidade e melhor adequação às necessidades do cliente.

A operação complementa a colaboração iniciada em 2024 — um projecto de instalação de 13 centrais fotovoltaicas em coberturas de supermercados, com 650 kWp de capacidade total distribuída por cinco províncias — e assenta em dois projetos renováveis da EDP Renováveis que irão alimentar as lojas envolvidas.

A EDP já desenvolveu mais de 1 GW em projetos solares e eólicos na Polónia e, atualmente, a EDP Renováveis tem mais de 0,6 GW instalados no país, enquanto a EDP Energia Polska contratou cerca de 270 MWp em projetos solares distribuídos.

A título comparativo, o grupo EDP ultrapassou em 2024 os 15 GW de capacidade contratada em PPA a nível mundial, correspondendo a cerca de 41,5 TWh de geração renovável (2,2 GW na Europa).

Para a EDP, estes contratos corporativos são instrumentos-chave para responder ao crescimento da procura elétrica e às metas de descarbonização dos clientes, ao mesmo tempo que incentivam a construção de nova capacidade renovável nos mercados onde a empresa opera.

