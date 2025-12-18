DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

EDP firma acordos de fornecimento de energia renovável com polaca Energa Obrót

Os dois contratos assinados através da EDP Renováveis (EDPR) dizem respeito a um um portefólio de 322 MW, cuja produção anual estimada é de 0,6 TWh, localizado na região da Wielkopolska.
EDP firma acordos de fornecimento de energia renovável com polaca Energa Obrót
Direitos Reservados
Publicado a

A EDP, através da sua subsidiária EDP Renováveis (EDPR), detida em 71,3% pelo grupo, assinou dois contratos de compra de energia (PPAs) de longo prazo com a polaca Energa Obrót para um portefólio de 322 MW, cuja produção anual estimada é de 0,6 TWh.

O conjunto híbrido localiza‑se na região da Wielkopolska e integra dois parques eólicos em operação, com 140 MW no total — cujos regimes tarifários anteriores terminam — e dois novos projetos solares ligados à mesma infraestrutura de cabos, com 182 MWac (240 MWdc) de capacidade. A conclusão da construção está prevista para 2026.

Estes acordos asseguram receita de longo prazo para os ativos envolvidos e contribuem para a expansão de geração renovável da EDP na Polónia, reforçando a integração entre eólica e solar no mesmo local, o que pode otimizar utilização de rede e reduzir custos de conectividade.

A operação insere‑se na estratégia da EDP de crescimento com risco controlado através de desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de receitas a longo prazo.

A informação é comunicada ao mercado poucas horas depois de a EDP Renováveis e a Engie terem vendido 20,25% de um parque eólico em França à Allianz Global Investors por 200 milhões de euros.

EDP firma acordos de fornecimento de energia renovável com polaca Energa Obrót
EDP investe oito milhões em nova central hidroelétrica em Espanha
Polónia
EDP
EDPR
Energa Obrót
parques eólicos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt