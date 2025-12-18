EDP firma acordos de fornecimento de energia renovável com polaca Energa Obrót

A EDP, através da sua subsidiária EDP Renováveis (EDPR), detida em 71,3% pelo grupo, assinou dois contratos de compra de energia (PPAs) de longo prazo com a polaca Energa Obrót para um portefólio de 322 MW, cuja produção anual estimada é de 0,6 TWh.O conjunto híbrido localiza‑se na região da Wielkopolska e integra dois parques eólicos em operação, com 140 MW no total — cujos regimes tarifários anteriores terminam — e dois novos projetos solares ligados à mesma infraestrutura de cabos, com 182 MWac (240 MWdc) de capacidade. A conclusão da construção está prevista para 2026.Estes acordos asseguram receita de longo prazo para os ativos envolvidos e contribuem para a expansão de geração renovável da EDP na Polónia, reforçando a integração entre eólica e solar no mesmo local, o que pode otimizar utilização de rede e reduzir custos de conectividade. A operação insere‑se na estratégia da EDP de crescimento com risco controlado através de desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de receitas a longo prazo.A informação é comunicada ao mercado poucas horas depois de a EDP Renováveis e a Engie terem vendido 20,25% de um parque eólico em França à Allianz Global Investors por 200 milhões de euros..EDP investe oito milhões em nova central hidroelétrica em Espanha\n\n