EDP inicia produção de moléculas de hidrogénio em Portugal
Na inauguração do projeto piloto, o CEO da EDP frisa a "oportunidade única" da Península Ibérica. Em causa está financiamento europeu do programa Horizon Europe.
A EDP iniciou a produção da molécula de hidrogénio, a primeira da empresa em Portugal e na Europa. Em causa está um projeto-piloto que deverá permitir à EDP corrigir eventuais erros para, no futuro, escalar a produção.

O FlexnConfu foi inaugurado nesta terça-feira, dia 16 de setembro, na central térmica situada perto do Carregado, no Ribatejo. Em causa está um financiamento europeu, que chega do programa Horizon Europe.

No discurso de abertura do evento, o CEO da EDP e da EDP Renováveis, Miguel Stilwell de Andrade salientou que "a Península Ibérica tem uma oportunidade única", fruto das condições que demonstra no âmbito da produção de energia a partir de fontes renováveis.

Perante a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, o presidente executivo do grupo EDP aproveitou para deixar um alerta ao Governo. "Sem mais redes elétricas e mais modernas, não há transição energética", reiterou, lembrando a importância de investir para tornar as melhorar as condições para o fornecimento de energia.

O próprio lembrou a importância de produzir eletricidade com recurso a "menos emissões" e esclareceu que os responsáveis da empresa procuram que este projeto permita avançar nesse sentido.

"Precisamos de um país com mais inovação e mais competitividade", assinalou ainda.

