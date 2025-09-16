EDP inicia produção de moléculas de hidrogénio em Portugal

A EDP iniciou a produção da molécula de hidrogénio, a primeira da empresa em Portugal e na Europa. Em causa está um projeto-piloto que deverá permitir à EDP corrigir eventuais erros para, no futuro, escalar a produção.O FlexnConfu foi inaugurado nesta terça-feira, dia 16 de setembro, na central térmica situada perto do Carregado, no Ribatejo. Em causa está um financiamento europeu, que chega do programa Horizon Europe.No discurso de abertura do evento, o CEO da EDP e da EDP Renováveis, Miguel Stilwell de Andrade salientou que "a Península Ibérica tem uma oportunidade única", fruto das condições que demonstra no âmbito da produção de energia a partir de fontes renováveis.Perante a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, o presidente executivo do grupo EDP aproveitou para deixar um alerta ao Governo. "Sem mais redes elétricas e mais modernas, não há transição energética", reiterou, lembrando a importância de investir para tornar as melhorar as condições para o fornecimento de energia.O próprio lembrou a importância de produzir eletricidade com recurso a "menos emissões" e esclareceu que os responsáveis da empresa procuram que este projeto permita avançar nesse sentido."Precisamos de um país com mais inovação e mais competitividade", assinalou ainda..Lucros da EDP caem 7% no primeiro semestre, para 709 milhões.Lucro da EDP Renováveis cai 56% no primeiro semestre