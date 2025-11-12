EDP instala central solar em fábrica da Goodyear no Luxemburgo

A EDP, através da sua adquirida Enerdeal, inaugurou uma instalação fotovoltaica de 7 MWp nas instalações da Goodyear no Luxemburgo, reforçando a sua presença em projetos de energia solar descentralizada na Europa. O projecto, assinado em 2024, inclui 5 MWp instalados nas coberturas da fábrica e do Centro de Inovação da Goodyear e 2 MWp em estruturas de estacionamento (carports) construídas de raiz e equipadas com painéis solares pela EDP. A produção anual esperada é de cerca de 6,5 GWh, destinada ao consumo direto da Goodyear. .EDP estreia-se na Alemanha com central solar de 87 MWp e anuncia expansão para eólica e baterias