EDP instala central solar em fábrica da Goodyear no Luxemburgo

O projecto inclui 5 MWp instalados nas coberturas da fábrica e do Centro de Inovação da Goodyear e 2 MWp em estruturas de estacionamento construídas de raiz e equipadas com painéis solares pela EDP.
A EDP, através da sua adquirida Enerdeal, inaugurou uma instalação fotovoltaica de 7 MWp nas instalações da Goodyear no Luxemburgo, reforçando a sua presença em projetos de energia solar descentralizada na Europa.

O projecto, assinado em 2024, inclui 5 MWp instalados nas coberturas da fábrica e do Centro de Inovação da Goodyear e 2 MWp em estruturas de estacionamento (carports) construídas de raiz e equipadas com painéis solares pela EDP.

A produção anual esperada é de cerca de 6,5 GWh, destinada ao consumo direto da Goodyear.

