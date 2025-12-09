EDP investe oito milhões em nova central hidroelétrica em Espanha

A EDP vai instalar uma nova central hidroelétrica em Espanha, na barragem de Rioseco, com investimento de oito milhões de euros dos quais 4,2 milhões serão financiados pelo programa NextGenerationEU da Comissão Europeia.Esta central em Sobrescobio terá 3,2 megawatts (MW) de potência e deverá entrar em operação em 2026, gerando anualmente energia elétrica equivalente ao consumo de cerca de duas mil famílias, aproximadamente oito GWh/ano.Cada grupo gerador, do tipo ‘cross-flow’ ou “fluxo cruzado”, terá uma potência de 1,6 MW. Além disso, por se tratar de energia 100% renovável, evitará a emissão de cerca de mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano, segundo a EDP.A nova instalação renovável será colocada em funcionamento num espaço onde a sua construção já estava prevista quando a barragem foi projetada e construída no final da década de 1970.Este projeto foi um dos contemplados com apoios do Instituto para a Diversificação e Poupança de Energia (IDAE), dependente do Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico espanhol, no âmbito do programa projetos inovadores de energias renováveis e armazenamento (sistemas térmicos e energias renováveis inovadoras.“A produção de energia em centrais hidroelétricas está na origem da EDP, desde que, em setembro de 1917, entrou em funcionamento a central de La Malva, em Somiedo. Esta instalação, que continua a produzir energia como no primeiro dia, junta-se às outras 10 centrais hidroelétricas que a EDP opera atualmente na região: Proaza, Tanes, Priañes, Salime, Miranda, Caño, San Isidro, Laviana, La Florida e La Barca”, lê-se em comunicado.No total, somam 425 MW de potência instalada e produzem uma média de 880 GWh por ano — energia suficiente para abastecer 250 mil famílias anualmente. A partir de 2026, esta nova central de Rioseco juntará a sua capacidade a este portefólio..EDP vai fornecer 50 GWh anuais de energia na Polónia ao Carrefour