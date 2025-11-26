EDP põe em funcionamento central solar em fábrica da Johnson Electric em Itália

Uma central solar desenvolvida pela EDP acaba de iniciar atividade numa fábrica da Johnson Electric em Asti (Piemonte), Itália. A capacidade instalada supera 0,3 MWp e vai permitir gerar quase 0,4 GWh por anoNuma nota divulgada no site oficial, a energética esclarece que a disponibilização de eletricidade proveniente da energia solar permite mitigar "a exposição às flutuações de preços, assegurando poupanças significativas".A empresa especializada em motores elétricos e outros componentes eletromecânicos passa a contar com um conjunto de painéis solares. Vai evitar a emissão de mais 110 toneladas de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera, com recurso a esta central..EDP quer recomprar títulos de dívida com mil milhões e prepara emissão de obrigações