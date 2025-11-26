DN DN Brasil Men's Health Women's Health
EDP põe em funcionamento central solar em fábrica da Johnson Electric em Itália

Os painéis solares vão permitir gerar quase 0,4 GWh em eletricidade limpa por ano, fruto da capacidade instalada de 0,3 MWp. Vai permitir evitar mais de 110 toneladas de emissões de carbono.
Uma central solar desenvolvida pela EDP acaba de iniciar atividade numa fábrica da Johnson Electric em Asti (Piemonte), Itália. A capacidade instalada supera 0,3 MWp e vai permitir gerar quase 0,4 GWh por ano

Numa nota divulgada no site oficial, a energética esclarece que a disponibilização de eletricidade proveniente da energia solar permite mitigar "a exposição às flutuações de preços, assegurando poupanças significativas".

A empresa especializada em motores elétricos e outros componentes eletromecânicos passa a contar com um conjunto de painéis solares. Vai evitar a emissão de mais 110 toneladas de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera, com recurso a esta central.

