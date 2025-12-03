EDP recompra quase 499 milhões em emissão que vence em 2083

A EDP anunciou esta quarta-feira, 3, a recompra de quase 499 milhões de euros, no âmbito de uma emissão de 1.000 milhões de euros, que vence em 2083, segundo um comunicado enviado ao mercado.“A EDP decidiu fixar o ‘final acceptance amount’ em 498.800.000 euros e, conseguinte, sujeito ao cumprimento das condições da oferta, aceitará para aquisição as notes validamente apresentadas […], sujeitas a rateio com um fator de rateio de 58,33%”, lê-se no comunicado hoje enviado à Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Em 24 de setembro, a elétrica anunciou a intenção de recomprar 1.000 milhões de euros de dívida subordinada com vencimento em 2083, convidando os investidores detentores destes instrumentos a fazerem ofertas de venda.Paralelamente, a empresa disse estar a preparar uma nova emissão de obrigações, cujas receitas serão destinadas “aos ativos ‘green’ elegíveis do Grupo EDP”.No comunicado hoje divulgado, a EDP adiantou que pagará os juros corridos relativamente às notes.A data de liquidação relativamente às notes aceites está prevista para 05 de dezembro.“A oferta não constitui um convite para a apresentação de ofertas de venda em qualquer jurisdição na qual, ou a qualquer pessoa relativamente à qual, seja ilegal efetuar tal oferta ou participar na mesma”, esclareceu.Pelas 13:35 em Lisboa, as ações da EDP estavam hoje a cair 0,10% na bolsa de Lisboa para 3,88 euros..EDP quer recomprar títulos de dívida com mil milhões e prepara emissão de obrigações