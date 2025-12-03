DN DN Brasil Men's Health Women's Health
EDP recompra quase 499 milhões em emissão que vence em 2083

Em setembro, a elétrica anunciou a intenção de recomprar mil milhões de dívida subordinada com vencimento em 2083, convidando os investidores detentores destes instrumentos a fazerem ofertas de venda.
CEO da EDP e da EDP Renováveis, Miguel Stilwell de Andrade. Foto: André Luís Alves/Global Imagens
Publicado a

A EDP anunciou esta quarta-feira, 3, a recompra de quase 499 milhões de euros, no âmbito de uma emissão de 1.000 milhões de euros, que vence em 2083, segundo um comunicado enviado ao mercado.

“A EDP decidiu fixar o ‘final acceptance amount’ em 498.800.000 euros e, conseguinte, sujeito ao cumprimento das condições da oferta, aceitará para aquisição as notes validamente apresentadas […], sujeitas a rateio com um fator de rateio de 58,33%”, lê-se no comunicado hoje enviado à Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 24 de setembro, a elétrica anunciou a intenção de recomprar 1.000 milhões de euros de dívida subordinada com vencimento em 2083, convidando os investidores detentores destes instrumentos a fazerem ofertas de venda.

Paralelamente, a empresa disse estar a preparar uma nova emissão de obrigações, cujas receitas serão destinadas “aos ativos ‘green’ elegíveis do Grupo EDP”.

No comunicado hoje divulgado, a EDP adiantou que pagará os juros corridos relativamente às notes.

A data de liquidação relativamente às notes aceites está prevista para 05 de dezembro.

“A oferta não constitui um convite para a apresentação de ofertas de venda em qualquer jurisdição na qual, ou a qualquer pessoa relativamente à qual, seja ilegal efetuar tal oferta ou participar na mesma”, esclareceu.

Pelas 13:35 em Lisboa, as ações da EDP estavam hoje a cair 0,10% na bolsa de Lisboa para 3,88 euros.

EDP quer recomprar títulos de dívida com mil milhões e prepara emissão de obrigações
