EDP reforça capacidade solar em Espanha com duas novas centrais em Navarra

A EDP reforçou a capacidade renovável no sistema elétrico espanhol, com a entrada em operação de duas novas centrais fotovoltaicas em Navarra, anunciou esta quinta-feira, 26, a empresa de energia.

“Ambas as centrais são as primeiras da empresa a entrar em operação em Espanha este ano e representam os primeiros projetos renováveis da EDP na região de Navarra, reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento de energia limpa no país vizinho”, lê-se na informação divulgada.

De acordo com a empresa, estes projetos vão permitir reforçar a aposta em energias renováveis, uma vez que cada novo megawatt (MG) contribui para reforçar a independência energética, reduzir a exposição à volatilidade dos mercados internacionais e acelerar uma transição energética.

Em conjunto, as duas centrais alcançam os 90 MW: Cierzo II (42 MW) e Cierzo IV (47,5 MW).

Entre os dois projetos de energia renovável, a empresa instalou mais de 160.000 módulos solares, que permitirão gerar anualmente energia equivalente ao consumo elétrico médio de cerca de 45.000 habitações.

Do ponto de vista ambiental, e considerando uma vida útil de 30 anos das centrais, estes projetos permitirão evitar a emissão de cerca de 400.000 toneladas de dióxido de carbono, referiu a EDP.

A construção destes parques solares gerou mais de 200 postos de trabalho em mais de 60 empresas, acrescentou a empresa.