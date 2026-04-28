EDP Renováveis chega a acordo com governo de Trump para recuar em projetos eólicos nos EUA

A EDP Renováveis vai recuar num projeto eólico offshore nos EUA, em virtude das "prioridades da atual administração", que não dá crédito às energias limpas. Posto isto, tem a receber um valor que deverá reinvestir noutros projetos de energias, mais alinhados com os objetivos de Trump.

Em comunicado à CMVM, a empresa esclarece tratar-se da Ocean Winds, uma joint venture detida em 50/50 pela EDP Renováveis e pela Engie. Em causa está a "resolução de eventuais litígios" com o Departamento do Interior dos EUA (DOI, na sigla em inglês), que diz respeito às concessões eólicas offshore de Bluepoint Wind e Golden State Wind.

Os acordos foram aprovados pelo Departamento de Justiça (DOJ) e ditam o reembolso dos montantes que haviam sido pagos pela compra daquelas concessões. Em causa estão 200 milhões de dólares (cerca de 171 milhões de euros), cuja transação "está dependente do cumprimento de condições precedentes, estimando-se que ocorra durante 2026", pode ler-se.

A EDP Renováveis acorda ainda reinvestir "montantes equivalentes noutros projetos de energia nos EUA, alinhados com as prioridades da atual administração", acrescenta a EDP, no mesmo documento. Recorde-se que Donald Trump, presidente norte-americano, tem sido muito vocal nas críticas às energias renováveis.

Em setembro do ano passado disse, por exemplo, que a energia eólica é a "energia mais cara já concebida." As críticas estendem-se também a outras energias renováveis e às políticas de incentivo ao investimento nas mesmas, que foram grande parte da aposta da antiga administração (liderada por Joe Biden) na indústria energética.

A EDP Renováveis assinala ainda que os EUA continuam a ser o "principal mercado" da empresa, com um peso de 60% no plano de investimento para 2026-2028, que envolve 7,5 mil milhões de euros. Esclarece ainda que "este investimento está focado em responder ao aumento da procura de energia através de soluções de geração competitivas, fiáveis e sustentáveis", complementa.

Fica agora por saber em que projeto(s) em solo norte-americano será reinvestido aquele dinheiro. Para já, a empresa não prestou esclarecimentos a este respeito.