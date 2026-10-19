EDP Renováveis fecha acordo de longo prazo com tecnológica nos EUA

A EDP Renováveis assinou um acordo de longo prazo com uma empresa global de tecnologia para a venda de energia renovável produzida por um projeto solar de 250 MWac (megawatt em corrente alternada) no estado norte-americano do Arkansas.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP explica que, desde julho de 2025, já contratou 1,7 GW (gigawatt) de capacidade solar e sistemas de armazenamento de energia em baterias nos EUA, com início de fornecimento previsto para 2026-2028.

Este acordo, feito através da subsidiária EDP Renewables S.A., reforça a posição estratégica da EDP no desenvolvimento de energias renováveis nos Estados Unidos da América, “evidenciando a solidez do seu ‘pipeline’ e a capacidade de estabelecer parcerias de longo prazo com grandes empresas tecnológicas, fornecendo energia limpa para apoiar a expansão da infraestrutura digital em todo o país”, acrescenta.