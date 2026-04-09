EDP vai construir parque solar de 28 MWp no Japão com arranque previsto para 2028

A EDP anunciou a construção de um parque solar de 28 megawatts‑pico (MWp) na cidade de Motoyoshi, província de Miyagi, Japão, cuja entrada em exploração está prevista para o início de 2028 e que deverá gerar cerca de 33 gigawatts‑hora (GWh) de eletricidade limpa por ano.

Segundo o comunicado da energética, partilhado esta quinta-feira, 9 de abril, a instalação estará a cargo da EDP Renováveis APAC no âmbito de um contrato de longo prazo (PPA) celebrado com uma empresa tecnológica global.

O projeto ocupará aproximadamente 48 hectares de terreno não aproveitado e incluirá mais de 42 mil painéis solares, cuja produção será injetada diretamente na rede local japonesa para consumo doméstico.

A energética portuguesa estima que a operação evitará mais de 15 mil toneladas de emissões anuais de dióxido de carbono (CO₂), com o cálculo baseado no factor médio de emissões da rede elétrica do Japão.

Os créditos ambientais associados serão atribuídos à empresa tecnológica parceira.

A EDP sublinha ainda que o projeto contribuirá para a resiliência da rede e para o reforço da segurança energética do país.

A iniciativa integra a estratégia do Japão de atingir uma quota de 37% de energia renovável até 2030 e reforça a aposta da EDP na região Ásia‑Pacífico.

A empresa indica que conta já com mais de 1,7 GW de capacidade renovável em desenvolvimento até 2030 na região, com ênfase em grandes projetos solares de solo e em sistemas de armazenamento por baterias, e que tem mais de 500 MW em desenvolvimento apenas no Japão.

A nível global, a EDP refere ter mais de 16 GW assegurados através de PPA assinados, informação que a empresa apresenta como evidência do reforço contínuo da sua presença internacional e do compromisso com a transição energética.