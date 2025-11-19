EDP vai fornecer energia 100% verde a 37 lojas Decathlon

A EDP vai fornecer a energia necessária ao funcionamento de 37 lojas da Decathlon em Portugal.Em comunicado, a energética informa que vai vender eletricidade "100% verde" com certificados de garantia de origem, num total de 10GWh/ano. Até ao momento, 21 centrais solares garantem à Decathlon 26% das necessidades totais de energia.A cadeia de lojas de artigos desportivos passa a ser "um dos primeiros clientes da EDP na Península Ibérica a integrar, de forma simultânea, soluções de fornecimento de energia renovável, solar descentralizado e mobilidade elétrica". A Decathlon tem por objetivo operar exclusivamente com energia renovável em todas as suas lojas, à escala global, até ao final de 2026.A EDP está "a demonstrar como é possível combinar diferentes soluções energéticas sustentáveis numa abordagem integrada e escalável", de acordo com António Araújo, administrador da EDP Comercial, com o pelouro dos clientes empresariais. .Fundo A2E da EDP apoia pela primeira vez um projeto de acesso à energia no Brasil\n.EDP promete “defender os seus interesses" sobre impostos da venda de barragens\n.Decathlon. Campanha das bicicletas acusada de publicidade enganosa