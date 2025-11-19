DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

EDP vai fornecer energia 100% verde a 37 lojas Decathlon

O objetivo passa por cobrir a totalidade da energia necessária para o funcionamento das 37 lojas, através da venda de eletricidade 100% verde. Por enquanto, assegura 26% das necessidades.
O CEO da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade
O CEO da EDP, Miguel Stilwell d'AndradeEPA
Publicado a

A EDP vai fornecer a energia necessária ao funcionamento de 37 lojas da Decathlon em Portugal.

Em comunicado, a energética informa que vai vender eletricidade "100% verde" com certificados de garantia de origem, num total de 10GWh/ano. Até ao momento, 21 centrais solares garantem à Decathlon 26% das necessidades totais de energia.

A cadeia de lojas de artigos desportivos passa a ser "um dos primeiros clientes da EDP na Península Ibérica a integrar, de forma simultânea, soluções de fornecimento de energia renovável, solar descentralizado e mobilidade elétrica".

A Decathlon tem por objetivo operar exclusivamente com energia renovável em todas as suas lojas, à escala global, até ao final de 2026.

A EDP está "a demonstrar como é possível combinar diferentes soluções energéticas sustentáveis numa abordagem integrada e escalável", de acordo com António Araújo, administrador da EDP Comercial, com o pelouro dos clientes empresariais.

O CEO da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade
Fundo A2E da EDP apoia pela primeira vez um projeto de acesso à energia no Brasil
O CEO da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade
EDP promete “defender os seus interesses" sobre impostos da venda de barragens
image-fallback
Decathlon. Campanha das bicicletas acusada de publicidade enganosa
energia
EDP
Decathlon

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt