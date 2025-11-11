EDPR estabelece parceria com QIC para megaprojeto solar e de baterias na Austrália

A EDP Renewables Australia (EDPR Australia) anunciou a assinatura de um acordo de exclusividade com a gestora de investimentos QIC, visando o desenvolvimento do Punchs Creek Renewable Energy Project, que se destaca como um dos mais ambiciosos projetos híbridos de energia renovável no estado de Queensland. Este empreendimento incluirá uma central solar com capacidade de 480 megawatts (MW) e um sistema de armazenamento em baterias (BESS) com potência de 400 MW e capacidade total de 1.600 MWh. A previsão é que o fecho financeiro ocorra no início de 2026.Este acordo fortalece a posição da EDP no mercado australiano e abre caminho para uma colaboração estratégica de longo prazo com a QIC, com o intuito de impulsionar o desenvolvimento de projetos solares e de armazenamento em larga escala. O Punchs Creek Project beneficiará de um contrato de compra de energia de longo prazo, o que garantirá receitas consistentes e contribuirá para o aumento da capacidade renovável em Queensland, um dos estados mais proativos na transição energética na Austrália.Miguel Fonseca, CEO da EDP Renewables na região Ásia-Pacífico, salientou a importância do mercado australiano. De acordo com o administrador, “a Austrália, especialmente Queensland, possui fundamentos sólidos que favorecem o crescimento das energias renováveis. A EDPR está empenhada em expandir projetos híbridos, com a ambição de alcançar cerca de 4 gigawatts (GW) de capacidade instalada até 2030”, acrescentou.A QIC, que recentemente reforçou sua participação na Tilt Renewables, uma referência em energia eólica no país, vê esta parceria com a EDP como uma forma de diversificar ainda mais o seu portefólio, com um foco particular nas energias solar e de armazenamento. Ross Israel, responsável pela infraestrutura global da QIC, destacou que “a combinação da excelência técnica da EDPR com o conhecimento local da QIC proporciona uma base sólida para acelerar a transição energética na Austrália”.As duas empresas estão em processo de finalização dos termos do investimento conjunto, alinhando-se à estratégia do Governo de Queensland para atrair capital privado e acelerar o desenvolvimento de projetos prioritários na transição energética..EDPR atinge máximo de 4,3 GW de projetos renováveis em construção em setembro