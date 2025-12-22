DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

EDPR reforça presença nos EUA com contrato de longo prazo para parque solar

Em causa está um projeto solar de 200 MW no Condado de White, Indiana. A central deverá entrar em funcionamento em 2027.
O CEO da EDPR, Miguel Stilwell d'Andrade
O CEO da EDPR, Miguel Stilwell d'AndradeDireitos Reservados
Publicado a

A EDP Renováveis (EDPR) assinou um contrato de energia renovável de 15 anos com uma empresa tecnológica global.

O acordo para a venda de energia diz respeito a um projeto solar de 200 MWac (279 MWdc) no Condado de White, Indiana, EUA. A central deverá entrar em funcionamento em 2027.

O projeto aumenta a presença da EDPR nos EUA e reforça a sua capacidade solar, que totaliza 3,4 GW em operação ou em construção naquele mercado.

A empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), diz que o acordo faz parte da sua estratégia de crescimento baseada em projetos competitivos e de baixo risco.

Nos últimos tempos, a empresa assinou vários contratos de relevo, entre os quais um acordo com a Energa Obrót — uma das principais elétricas da Polónia — para fornecer cerca de 600 GWh anuais.

A médio prazo, a cotada portuguesa pretende reforçar a sua presença nos Estados Unidos, onde já detinha, no final de setembro, 51% da sua capacidade instalada. Do total dos investimentos planeados para os próximos três anos, quase dois terços destinam‑se ao mercado norte‑americano.

O CEO da EDPR, Miguel Stilwell d'Andrade
EDPR estabelece parceria com QIC para megaprojeto solar e de baterias na Austrália
EUA
EDPR
parque solar
Indiana

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt