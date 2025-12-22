EDPR reforça presença nos EUA com contrato de longo prazo para parque solar

A EDP Renováveis (EDPR) assinou um contrato de energia renovável de 15 anos com uma empresa tecnológica global. O acordo para a venda de energia diz respeito a um projeto solar de 200 MWac (279 MWdc) no Condado de White, Indiana, EUA. A central deverá entrar em funcionamento em 2027.O projeto aumenta a presença da EDPR nos EUA e reforça a sua capacidade solar, que totaliza 3,4 GW em operação ou em construção naquele mercado. A empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), diz que o acordo faz parte da sua estratégia de crescimento baseada em projetos competitivos e de baixo risco.Nos últimos tempos, a empresa assinou vários contratos de relevo, entre os quais um acordo com a Energa Obrót — uma das principais elétricas da Polónia — para fornecer cerca de 600 GWh anuais.A médio prazo, a cotada portuguesa pretende reforçar a sua presença nos Estados Unidos, onde já detinha, no final de setembro, 51% da sua capacidade instalada. Do total dos investimentos planeados para os próximos três anos, quase dois terços destinam‑se ao mercado norte‑americano..EDPR estabelece parceria com QIC para megaprojeto solar e de baterias na Austrália